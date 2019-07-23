البرلمان الإسباني يرفض رئيس الوزراء سانشيز في الجولة الأولى من التصويت

مدريد - (د ب أ):

صوت نواب البرلمان في إسبانيا اليوم الثلاثاء، ضد الإبقاء على رئيس الوزراء بيدرو سانشيز في منصبه ، بعد نحو ثلاثة أشهر من تولي حزب العمال الاشتراكي زمام المبادرة في الانتخابات الوطنية ولكن دون الحصول على أغلبية صريحة.

وصوت 170 عضوا برلمانيا ضد سانشيز، بينما صوت 124 لصالحه في حين امتنع 52 عضواً آخرين عن التصويت ولم يصوت أربعة برلمانيين بسبب تغيبهم.

وكان سانشيز 47 عاما، بحاجة إلى الحصول على 176 صوتا في الجولة الأولى كأغلبية مطلقة.

وستعقد الجولة الثانية من التصويت بعد غد الخميس، حيث أن الحصول على أغلبية بسيطة، بمعني حصول سانشيز على أصوات مؤيدة أكثر من معارضة، سوف يكون كافيا لإعادة انتخابه.

ويجري حزب العمال الاشتراكي مباحثات مع حزب يونيداس بوديموس منذ أسابيع، عقب أن استبعد في بادئ الأمر تشكيل ائتلاف مع الائتلاف اليساري.

ويطالب حزب يونيداس بوديموس بالحصول على أربع حقائب وزارية، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية، لكن سانشيز وحزبه يقاومان.

ويشغل حزب العمال الاشتراكيين ويونيداس بوديموس 167 مقعدا في البرلمان.

ويشار إلى أن سانشيز يتولى منصب رئيس الوزراء منذ حزيران/يونيو 2018، عندما أطاح بسلفه ماريانو راخوي في تصويت بحجب الثقة.

ودعا إلى انتخابات مبكرة في أبريل بعد سحب الانفصاليين الكتالونيين دعمهم لميزانيته المقترحة.