إريتري يصاب بطلق ناري في ألمانيا في جريمة ذات دوافع عنصرية

فرانكفورت- (د ب أ):

ذكرت السلطات الألمانية أن الجريمة التي أصيب فيها إريتري بطلق ناري في بطنه بمدينة فيشترسباخ في ولاية هيسن الألمانية ذات دوافع عنصرية.

وقال متحدث باسم الادعاء العام اليوم الثلاثاء أن الجاني المشتبه به ارتكب جريمته "لدوافع معادية للأجانب".

ولم تتمكن السلطات من تأكيد ما إذا كانت هناك خلفية يمينية متطرفة للجاني.

وبحسب البيانات، فإن الجاني كان يبحث عن ضحية، وأطلق النار على الإريتري، 26 عاما، بمحض الصدفة على ما يبدو.

ووفقا للبيانات، قتل الجاني المشتبه به، 55 عاما، نفسه برصاصة في الرأس عقب إطلاق النار على الإريتري.

وعثرت الشرطة بحوزة الجاني الذي يحمل الجنسية الألمانية على سلاحين نصف آلي. كما صادرت السلطات أسلحة أخرى خلال تفتيش منزله.

وبحسب البيانات، فإن جميع الأسلحة التي كانت بحوزة الجاني مرخصة.