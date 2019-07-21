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    ولي عهد أبوظبي يصل إلى بكين

    10:44 ص الأحد 21 يوليه 2019
    ولي عهد أبوظبي يصل إلى بكين

    الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي

    القاهرة- (مصراوي):

    وصل ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، الأحد، إلى العاصمة الصينية بكين في زيارة رسمية، بحسب شبكة سكاي نيوز الإخبارية.

    ويُنتظر أن تشهد الزيارة مُباحثات بين ولي عهد أبوظبي، والرئيس الصيني شي جين بينج، وكبار المسؤولين الصينيين، لتعزيز علاقات الصداقة وتطوير التعاون الاستراتيجي الشامل بين البلدين في مختلف المجالات.

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