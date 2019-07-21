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    الجيش الباكستاني يتهم الهند بانتهاك وقف إطلاق النار وقتل جندي

    07:59 ص الأحد 21 يوليه 2019
    الجيش الباكستاني يتهم الهند بانتهاك وقف إطلاق النار وقتل جندي

    الجيش الباكستاني _أرشيفية

    اسلام أباد- (د ب أ):

    أعلن الجيش الباكستاني في إسلام أباد مقتل أحد جنوده في تبادل جديد لإطلاق النار عبر الحدود مع الهند عند إقيلم كشمير المتنازع عليه.

    وقالت خدمات العلاقات العامة الداخلية، الذراع الإعلامي للجيش الباكستاني، في وقت متأخر من يوم السبت إن الجيش الهندي قام في "انتهاك غير مبرر لوقف إطلاق النار باستخدام الصواريخ وقذائف الهاون" في أربع مناطق مختلفة على طول خط التماس، مستهدفًا " السكان المدنيين والمواقع العسكرية".

    وبالإضافة إلى مقتل الجندي، أصيب في تبادل إطلاق النار بين الجيشين أربعة مدنيين بينهم امرأة وفتاتين.

    يشار إلى أن خط التماس، الحدود الفعلية، يقسم إقليم كشمير المتنازع عليه إلى منطقتين، أحدهما تحت الإدارة الهندية والأخر تحت الإدارة الباكستانية، وتدعي كل من الدولتين حقها في السيادة على الإقليم وخاضتا ثلاثة حروب فيما بينهما اثنين منها من أجل كشمير.

    الجيش الباكستاني إسلام أباد الهند وقف إطلاق النار إقيلم كشمير

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