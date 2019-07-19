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مصابون ومفقودان في انفجار مصنع للغاز بالصين

04:30 م الجمعة 19 يوليه 2019
مصابون ومفقودان في انفجار مصنع للغاز بالصين

انفجار مصنع للغاز بالصين

بكين- (د ب أ):

انفجر مصنع للغاز وسط الصين، مما تسبب في فقدان شخصين وإصابة آخرين بجروح، وفقا لوسائل إعلام حكومية.

وأظهرت مقاطع فيديو تم نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن الإنفجار وقع مساء اليوم الجمعة في مدينة "ييما"، بالتوقيت المحلي، ونجم عنه اندفاع أعمدة الدخان مما ألحق أضرارا بالمباني المحيطة.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية أن المصنع يتم تشغيله من قبل شركة "هينان كول جاز جروب" وتم ايقاف الانتاج بالموقع.

ولم يتم بعد تحديد العدد الدقيق للضحايا.

انفجار الصين بكين

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