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    بوتين يهنئ ميركل بمناسبة عيد ميلادها الخامس والستين

    12:27 م الأربعاء 17 يوليه 2019
    بوتين يهنئ ميركل بمناسبة عيد ميلادها الخامس والستين

    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

    موسكو - (د ب أ):

    هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل هاتفيا وخطابيا بمناسبة عيد ميلادها الخامس والستين.

    ونشر الكرملين الخطاب اليوم الأربعاء، والذي استهله بوتين بـ"عزيزتي أنجيلا".

    وجاء في الخطاب: "أتمنى لكِ وافر الصحة والسعادة والرخاء والنجاح... جودة قيادتك السياسية وعملك الناجح على مدار سنوات في منصب المستشارة يستحق التقدير في ألمانيا وأوروبا والعالم بأكمله".

    وأعرب بوتين عن تطلعه إلى مزيد من التعاون والحوار، وكتب: "أقدر علاقاتنا التي تسمح لنا بمناقشة كل القضايا وحتى أصعبها"

    فلاديمير بوتين أنجيلا ميركل

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