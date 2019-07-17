حول العالم في 24 ساعة: إيران تكشف مصير ناقلة النفط المفقودة في مضيق هرمز
القاهرة – مصراوي:
شهد العالم الثلاثاء، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها كشف وزارة الخارجية الإيرانية، عن مصير ناقلة النفط، التي تم فقدان الاتصال معها منذ يومين، خلال مرورها عبر مضيق هرمز، موضحة أنها تعرضت لعطل فني وتم سحبها إلى أحد موانئ إيران.
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