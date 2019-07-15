الديمقراطيون يعتزمون التصويت على قرار بإدانة ترامب بسبب "رهاب الأجانب"

واشنطن - (د ب أ)

صرحت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي اليوم الاثنين بأن الديمقراطيين في المجلس يعتزمون التصويت على قرار بإدانة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب "تغريداته التي تنطوي على رهاب من الأجانب" مطلع هذا الأسبوع.

وقالت بيلوسي في بيان: "خلال عطلة نهاية الأسبوع، تجاوز الرئيس معاييره الخاصة المتدنية عن طريق استخدام لغة مشينة بشأن أعضاء في الكونجرس"، وتعهدت بأن حزبها "سوف يواصل الرد بقوة على هذه الهجمات التي تثير الاشمئزاز".

وأضافت أن "مجلس النواب لا يمكنه السماح باستمرار تصنيف الرئيس للمهاجرين في بلادنا، ويتعين على زملائنا الجمهوريين الانضمام إلينا في إدانة تغريدات الرئيس التي تنطوي على رهاب من الأجانب".

وانتقدت بيلوسي ترامب أيضا على تشديد قوانين طلب اللجوء هذا الأسبوع، وقالت: "هذه الإدارة القاسية المعادية للهجرة تتجاوز حدودها، وتتلاعب بطالبي اللجوء عن طريق الحد من حقوقهم في الحصول على إجراءات سليمة في إطار قوانيننا".