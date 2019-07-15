وزير الخارجية سامح شكري يستقبل نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية

القاهرة - مصراوي:

استقبل السيد سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الاثنين 15 يوليو الجاري، "مايرون بريليانت" نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري استهل اللقاء بالترحيب بنائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية في زيارته الحالية إلى القاهرة، مؤكداً على تقدير مصر لدور غرفة التجارة الأمريكية الهام في ترسيخ التعاون الاقتصادي والتجاري والذي يعد أحد أهم دعائم العلاقات الاستراتيجية الممتدة التي تربط بين البلدين.

وفي هذا السياق، دعا الوزير شكري الى أهمية زيادة الاستثمارات الأمريكية في مصر في ظل الفرص الاستثمارية والتجارية الواعدة التي تتيحها السوق المصرية، والتي تعكس المناخ الاستثماري الذي هيأته الإصلاحات الاقتصادية للحكومة المصرية علي مدار السنوات القليلة الماضية.

وأضاف حافظ، أن "بريليانت" ثمن من جانبه الإصلاحات الاقتصادية الطموحة التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، فضلاً عن المشروعات القومية الكبرى الجاري تدشينها في مصر، مشدداً على أهمية مواصلة العمل في هذا الاتجاه من أجل تحقيق الازدهار الاقتصادي للشعب المصري.