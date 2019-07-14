عودة التيار الكهربائي بعد انقطاع واسع النطاق وسط مدينة نيويورك

أثر الانقطاع على نحو 70 ألف منزل ومحل عمل

بي بي سي:

أعيد التيار الكهربائي بعد انقطاع على نطاق واسع في مدينة نيويورك، أثر على حركة مترو الأنفاق والمصاعد التي علق كثير من الناس فيها مساء السبت.

وقالت شركة الطاقة المحلية كون إديسون إن انقطاع التيار الكهربائي أثر على أكثر من 70 ألف منزل ومحل عمل في مانهاتن، أكثر أحياء المدينة الخمسة اكتظاظا بالسكان.

واستمر الانقطاع نحو خمس ساعات.

وتزامن الانقطاع مع ذكرى وقوع خلل في نظام تجهيز الطاقة الكهربائية في نيويورك في عام 1977 والذي ترك المدينة تغرق في ظلام دامس وتسبب في حدوث عمليات سطو على المحلات التجارية وإشعال حرائق على نطاق واسع.

وقال رئيس شركة كون أديسون، جون ماكافوي، قبيل منتصف الليل بقليل بالتوقيت المحلي (الرابعة من صباح الأحد بتوقيت غرينيتش) إن شبكات تجهيز الطاقة الست المتضررة قد أعيدت للعمل الآن.

وأضاف أن المشكلة نشأت في إحدى المحطات الفرعية، بيد أن السبب لم يتوضح بعد ويجري التحقيق لتحديده.

وكانت إدارة إطفاء الحرائق في نيويورك قالت إنها تعاملت مع حريق في محول كهربائي في مانهاتن.

وتعطلت أضواء الشوارع وإشارات المرور أثناء فترة الانقطاع وعلق أشخاص في مصاعد المباني الشاهقة في المدينة الأمريكية.

وذكرت شبكة مترو الأنفاق بنيويورك حينها أنها تلقت بلاغات عن انقطاع الكهرباء بمجمع محطات عبر مانهاتن، وجاء على حساب الشبكة على تويتر "نعمل على تحديد الأسباب ومواصلة حركة القطارات. وسنوافيكم بما يستجد من معلومات".

وخلال فترة الانقطاع، دعت هيئة النقل في مدينة نيويورك المعروفة باسم "إم تي إيه" مستخدمي المواصلات العامة إلى تجنب استخدام المترو، بعد أن تقطعت السبل ببعض الركاب تحت الأرض لأكثر من ساعة.

وقال جيف أومالي (57 عاما) لوكالة رويترز للأنباء: "لقد توقفنا لمدة 75 دقيقة". "كان القطار مظلما تمامًا، وكان الناس يستخدمون أضواء هواتفهم لتحسس الطريق".