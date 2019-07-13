"الملك سلمان للإغاثة" يوزع 98 طنا من المواد الغذائية على قرى يمنية
الرياض - (أ ش أ):
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 1,332 سلة غذائية، تزن 98 طنًا و568 كيلو جرامًا، على النازحين في قرى حجة المحاذية لمحافظة صعدة باليمن.
وذكر المركز - وفقا لوكالة الأنباء السعودية اليوم السبت، أن هذه المساعدات استفاد منها 7 آلاف و992 نازحًا.
وأضاف أن ذك يأتي في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة للشعب اليمني الشقيق للتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.
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