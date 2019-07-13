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    "الملك سلمان للإغاثة" يوزع 98 طنا من المواد الغذائية على قرى يمنية

    05:58 م السبت 13 يوليه 2019
    "الملك سلمان للإغاثة" يوزع 98 طنا من المواد الغذائية على قرى يمنية

    مركز الملك سلمان للإغاثة

    الرياض - (أ ش أ):

    وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 1,332 سلة غذائية، تزن 98 طنًا و568 كيلو جرامًا، على النازحين في قرى حجة المحاذية لمحافظة صعدة باليمن.

    وذكر المركز - وفقا لوكالة الأنباء السعودية اليوم السبت، أن هذه المساعدات استفاد منها 7 آلاف و992 نازحًا.

    وأضاف أن ذك يأتي في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة للشعب اليمني الشقيق للتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.

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