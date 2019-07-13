إصابة 5 أشخاص في أحدث مهرجانات ركض الثيران في اسبانيا

مدريد- (د ب أ):

أصيب خمسة أشخاص اليوم السبت، أثناء مشاركتهم في مهرجان "ركض الثيران" الشهير في مدينة بامبلونا في إسبانيا، حسبما ذكرت شبكة "آر.تي.في.إيه" الإخبارية الإسبانية.

وأضافت الشبكة أن الخمسة المصابين تلقوا العلاج في المستشفى لتعرضهم لارتجاجات في المخ وكدمات.

وتلقى العديد من الأشخاص، الذين تعرضوا لإصابات أخف في المهرجان، الذي استمر دقيقتين و12 ثانية علاجا طبيا من لجنة الصليب الأحمر في الموقع.

وذكر معلقون بالشبكة أن هذا المهرجان كان سريعا بشكل خاص، نظرا لأن ثلاثة ثيران- من الذكور- بدلا من ثور واحد تصدرت المهرجان.

وكانت هناك تقارير عن حدوث إصابات ناجمة عن نطح الثيران خلال مهرجانات سابقة هذا الأسبوع.

واحتج عشرات المتظاهرين من منظمتي "بيتا" و"أنيمال ناتوراليس" المعنيتين بالرفق بالحيوان على المهرجان الأسبوع الماضي. وحمل المتظاهرون الذين كانوا يرتدون فقط ملابس داخلية سوداء قرونا على رؤوسهم واستلقوا على الأرض للاحتجاج على قتل الحيوانات في حلبة مصارعة الثيران بعد المهرجان.

وتم تنظيم مثل هذه المظاهرات بشكل منتظم على مدار الست عشرة عاما الماضية، بحسب صحيفة لافانجارديا.

ويقام المهرجان المخصص للقديس الراعي، سان فيرمين، منذ عام 1591، حيث يشهد ركض ستة ثيران سوداء اللون عبر الشوارع الضيقة بالمدينة إلى حلبة المصارعة على مدار ثمانية أيام متتالية.