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    مقتل 6 أشخاص على الأقل جراء عاصفة قوية في اليونان

    01:59 م الخميس 11 يوليه 2019
    مقتل 6 أشخاص على الأقل جراء عاصفة قوية في اليونان

    عاصفة قوية في اليونان-أرشيفية

    أثينا- (د ب أ):

    هبت عاصفة شمالي اليونان ليل الأربعاء/الخميس ولم تستمر سوى 10 دقائق فقط، ولكنها أسفرت عن مقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة نحو 60 آخرين مع بقاء شخص واحد في عداد المفقودين، وفقا لما ذكرته قناة "إي آر تي" اليوم الخميس.

    وتم إعلان حالة الطوارئ في المنطقة بسبب الدمار واسع النطاق الذي تسبب في انقطاع إمدادات المياه والتيار الكهربائي وخدمات الهاتف عن آلاف الأشخاص.

    ونشرت وزارة الدفاع جنودا مزودين بمولدات للطاقة في المناطق المتضررة.

    وكانت حالات الوفاة المؤكدة، ومن بينها طفلان، جميعا لسائحين من رومانيا وجمهورية التشيك وروسيا. ولا يزال صياد، 60 عاما، مفقودا، وفقا للسلطات.

    وتسببت العاصفة التي اجتاحت شبه جزيرة هالكيديكي شرق ثيسالونيكي في انقلاب السيارات والدراجات البخارية وتضرر المباني.

    وأفاد شهور بأن العاصفة مرت بسرعة صادمة.

    جاءت العاصفة في أعقاب موجة حارة وصلت درجات الحرارة فيها إلى 40 درجة مئوية.

    عاصفة اليونان أثينا وزارة الدفاع

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