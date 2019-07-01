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    جوتيريش يعرب عن قلقه إزاء إعلان إيران زيادة مخزونها من اليورانيوم

    09:39 م الإثنين 01 يوليه 2019
    جوتيريش يعرب عن قلقه إزاء إعلان إيران زيادة مخزونها من اليورانيوم

    الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش

    نيويورك (د ب أ)

    أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن قلقه إزاء إعلان إيران أنها تجاوزت الحد المسموح به لتخزين اليورانيوم منخفض التخصيب بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015، حسبما قال المتحدث باسمه.

    وقال المتحدث ستيفان دوجاريك إن الانتهاكات المشتبه بها للاتفاق يجب أن تعالج بواسطة الآلية المحددة لذلك في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة، التي تم التوصل إليها مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا والاتحاد الأوروبي.

    وحث جوتيريش إيران على الاستمرار في تنفيذ كل التزاماتها بموجب الاتفاق النووي وحذر من أن أي انتهاك لن يساعد في الحفاظ على الخطة أو تأمين المزايا الاقتصادية التي كانت إيران تتصورها نتيجة للاتفاق.

    وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الاثنين أن إيران انتهكت الحد المفروض على اليورانيوم منخفض التخصيب.

    أنطونيو جوتيريش الأمم المتحدة اليورانيوم

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