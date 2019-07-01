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    إصابة 16 في انفجار بالعاصمة الأفغانية

    08:18 ص الإثنين 01 يوليه 2019
    إصابة 16 في انفجار بالعاصمة الأفغانية

    انفجار - ارشيفية

    كابول- (أ ش أ):

    أفادت تقارير إعلامية في أفغانستان، بوقوع انفجار قوي بالقرب من مقر اتحاد كرة القدم الأفغاني في العاصمة كابول، ما أدى إلى تصاعد أعمدة دخان أسود فوق المدينة.

    ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية اليوم الاثنين عن مسئولين من اتحاد كرة القدم قولهم إن: "ما لا يقل عن 16 شخصًا أصيبوا في الانفجار الذي أسفر أيضًا عن إحداث أضرار كبيرة في المبنى".

    ولم تعلن أية جهة مسئوليتها عن هذا الانفجار حتى الآن، كما أن التقارير ترجح احتمالية ارتفاع أعداد الضحايا.​

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