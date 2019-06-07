سطو مُسلح على محل مجوهرات في باريس في عز الظهر

القاهرة- (مصراوي):

قامت إحدى العصابات بعملية سطو مُسلح على أحد محلات المجوهرات والذهب، ظهر أمس الخميس، وسط حالة من فزع وخوف المواطنين والسائحين والمارة بالطريق.

وانتشرت عدة مقاطع فيديو لعلمية السطو، والتي أظهرت قيام شخصين باختراق المحل، ثم قام أحدهما بضرب شخص يعمل به، بينما بدأ الآخر في جمع المجوهرات وقطع الذهب الموجودة بداخله.

وتمكنت الشرطة الفرنسية من إلقاء القبض على اللصوص في وقت لاحق.