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    فيديو.. سخرية من أخطاء وزير الداخلية التركي وجنوده في صلاة العيد

    06:07 م الخميس 06 يونيو 2019
    فيديو.. سخرية من أخطاء وزير الداخلية التركي وجنوده في صلاة العيد

    سخرية من أخطاء وزير الداخلية التركي وجنوده في صلاة

    كتبت – إيمان محمود:

    نشرت قناة "A HABER" التركية المحلية، مقطع فيديو لوزير الداخلية التركي سليمان صويلو، وعدد من الجنود يؤدون صلاة عيد الفطر المُبارك، يوم الثلاثاء الماضي.
    وظهر الوزير التركي وجنوده في حالة من الارتباك أثناء الصلاة، إذ سجد البعض وقت الركوع، وركع آخرون وقت السجود، في مشهد فوضوي أفسد الصورة الواجبة في صلاة الجماعة.
    وفي ختام الصلاة، ولّى بعضهم وجوههم نحو اليمين، فيما أخطأ الآخرون مولين وجوههم نحو اليسار أولاً.



    وتداول الأتراك المقطع بصورة واسعة وسط سخرية على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، كما نشرته عدة مواقع إخبارية تركية، بالإضافة إلى موقع حزب رفاه الإسلامي التركي، الذي علق ساخرًا: "إذا حاولت القيام بالصلاة من أجل التصويت، فإن ربي يكشف عن وجهك الحقيقي".

    أخطاء الصلاة وزير الداخلية التركي صلاة العيد

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