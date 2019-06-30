​مسئول أمريكي يتوقع إعلان دول التحالف ضد داعش نشر قوات في سوريا

واشنطن -أ ش أ :

توقع الممثل الأمريكي الخاص لشئون سوريا السفير جيم جيفري أن يعلن عدد من أعضاء التحالف الدولي لمحاربة تنظيم (داعش)، في غضون أسابيع، نشر قوات برية في سوريا لتحل مكان القوات الأمريكية المنسحبة.

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية الليلة عن جيفري قوله إن "هناك شيئا معلقا نتطلع إليه"، رافضا كشف الدول التي يرتقب أن تنشر قوات، تاركا إعلان ذلك للحكومات المعنية، مضيفا أن "بعض الدول قد تختار المشاركة في صمت ولا مانع في ذلك بالنسبة لنا".

تأتي تصريحات المسئول الأمريكي - في ختام اجتماعات عقدها على مدار أيام في باريس وبروكسل - مع قادة عسكريين وسياسيين في التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة، جدد خلالها الحلفاء الالتزام بالقضاء على التنظيم الإرهابي.

وقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - في ديسمبر الماضي - عزمه سحب جميع القوات الأمريكية من سوريا، قبل أن يتراجع ويعلن انسحابا أقل حدة.