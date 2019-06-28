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    إيران: محادثات فيينا "خطوة للأمام" ولكنها "غير كافية"

    06:30 م الجمعة 28 يونيو 2019
    إيران: محادثات فيينا "خطوة للأمام" ولكنها "غير كافية"

    نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي

    فيينا (د ب أ)

    قال مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية عباس عراقجي، إن المقترحات الأوروبية لتعزيز التجارة مع بلاده خطوة إلى الأمام، ولكنها ليست كافية على الأرجح لمنع طهران من الخروج تدريجيا من اتفاقها النووي مع القوى الكبرى.

    وأضاف عراقجي في تصريحات للصحفيين بعد محادثات مع كبار الدبلوماسيين من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين، "أعتقد أنه كان اجتماعا إيجابيا وبناء".

    وقال إن خطة التجارة الأوروبية التي تم تفعيلها لتجنب العقوبات الأمريكية، كانت "خطوة واحدة إلى الأمام" ، لكنه أضاف أنها "لا تلبي توقعات إيران".

    وتابع أنه إذا استمرت الجهود الأوروبية لتخفيف العقوبات الأمريكية في عدم تحقيق توقعات طهران، ستمضي إيران قدما في خطتها لوقف تنفيذ البنود الرئيسية لاتفاقها النووي لعام 2015 مع القوى العالمية.

    وأكد عراقجي أن الأمر متروك الآن للزعماء الإيرانيين لاتخاذ قرار للمضي قدما.

    عباس عراقجي فيينا إيران الأسلحة النووية الاتفاق النووي

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