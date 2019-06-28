​ترامب يتوقع "اتفاقا تجاريا كبيرا" مع الهند

أوساكا - (د ب أ):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إنه يتوقع أن يتم الإعلان عن اتفاق تجاري "كبير جدا" مع الهند، وذلك في مستهل لقائه مع رئيس الوزراء الهندي ناريندارا مودي على هامش اجتماعات قمة مجموعة العشرين.

وأكد ترامب أنه سوف يناقش مع مودي شبكة الجيل الخامس، مصدر التوتر الكبير مع الصين.

وأضاف أن العلاقات مع الهند "لم تكن أبدأ أفضل من الآن" وأن نتائج المحادثات ستكون إيجابية. وخلال توجهه إلى أوساكا، طالب ترامب الهند برفع الرسوم الجمركية التي فرضتها مؤخرا على بضائع أمريكية.

ومن جانبه، قال مودي إن الموضوعات الرئيسية التي كان يهدف لمناقشتها مع ترامب هي إيران، وشبكة الجيل الخامس، والعلاقات الثنائية والدفاعية.