إندونيسيا والفلبين تصدقان على اتفاق بشأن الحدود البحرية في أغسطس المقبل

بانكوك (د ب ا)

أعلنت إندونيسيا والفلبين أنه سيتم فى شهر أغسطس المقبل البدء فى التصديق على اتفاق لترسيم حدود بحرية بين ما يطلق عليها المناطق الاقتصادية الخاصة المتداخلة.

ومن شأن الاتفاق، الذي تم توقيعه في مايو الماضي، تعزيز العلاقات الاقتصادية من خلال تحديد الحدود في بحر مينداناو و بحر سيليبس، لتنتهي بذلك مفاوضات استمرت 20 عاما.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الرئيسين الفلبيني رودريجو دوتيرتي والإندونيسي جوكو ويدودو أعلنا في وقت متأخر من أمس السبت بصورة مشتركة الجدول الزمني لإتمام الاتفاق خلال لقائهما على هامش القمة الـ 34 لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في تايلاند.

وجاء في بيان صادر عن الحكومة الإندونيسية" التصديق على الاتفاق سوف يوفر التأكيد القانوني لتطبيق القانون ويزيد من التعاون البحري بين الدولتين".