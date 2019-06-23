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    إندونيسيا والفلبين تصدقان على اتفاق بشأن الحدود البحرية في أغسطس المقبل

    09:26 ص الأحد 23 يونيو 2019
    إندونيسيا والفلبين تصدقان على اتفاق بشأن الحدود البحرية في أغسطس المقبل

    علم إندونيسيا

    بانكوك (د ب ا)

    أعلنت إندونيسيا والفلبين أنه سيتم فى شهر أغسطس المقبل البدء فى التصديق على اتفاق لترسيم حدود بحرية بين ما يطلق عليها المناطق الاقتصادية الخاصة المتداخلة.

    ومن شأن الاتفاق، الذي تم توقيعه في مايو الماضي، تعزيز العلاقات الاقتصادية من خلال تحديد الحدود في بحر مينداناو و بحر سيليبس، لتنتهي بذلك مفاوضات استمرت 20 عاما.

    وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الرئيسين الفلبيني رودريجو دوتيرتي والإندونيسي جوكو ويدودو أعلنا في وقت متأخر من أمس السبت بصورة مشتركة الجدول الزمني لإتمام الاتفاق خلال لقائهما على هامش القمة الـ 34 لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في تايلاند.

    وجاء في بيان صادر عن الحكومة الإندونيسية" التصديق على الاتفاق سوف يوفر التأكيد القانوني لتطبيق القانون ويزيد من التعاون البحري بين الدولتين".

    الفلبين إندونيسيا بحر سيليبس رودريجو دوتيرتي جوكو ويدودو

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