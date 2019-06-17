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    "العسكري الانتقالي" في السودان يعين عمر دهب وكيلا مكلفًا لوزارة الخارجية

    08:34 م الإثنين 17 يونيو 2019
    "العسكري الانتقالي" في السودان يعين عمر دهب وكيلا مكلفًا لوزارة الخارجية

    الفريق أول عبد الفتاح البرهان

    القاهرة - مصراوي:

    أصدر الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي، قراراً بتعيين السفير عمر دهب فضل وكيلاً مكلفاً لوزارة الخارجية.

    وعمل السفير عمر دهب مندوباً دائماً لبعثة السودان بنيويورك، كما عمل سفيراً للسودان بموسكو، وسفارات السودان بنيويورك وجنيف وعدد من السفارات بالخارج، كما تولى موقع المدير العام للعلاقات الأمريكية والأوربية والمدير العام للتعاون الدولي بوزارة الخارجية.

    والتحق السفير عمر دهب بالعمل في وزارة الخارجية عام 1983 ويعتبر من خبراء القانون الدولي والمنظمات الدولية.

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