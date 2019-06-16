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    بن سلمان": لن نقبل بوجود مليشيات خارج مؤسسات الدولة على حدودنا

    12:22 ص الأحد 16 يونيو 2019
    بن سلمان": لن نقبل بوجود مليشيات خارج مؤسسات الدولة على حدودنا

    الأمير محمد بن سلمان

    القاهرة - مصراوي:

    قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن السعودية تدعم كافة الجهود للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية.

    وتابع ولي العهد السعودي في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط"، ميليشيا الحوثي تقدم أجندة إيران على مصالح اليمن وشعبه.

    وأكد ولي العهد، أن المملكة لن تقبل بوجود ميليشيات خارج مؤسسات الدولة على حدودنا.

    أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن السعودية ستستمر في موقفها الداعم لأشقائها السودانيين في مختلف المجالات حتى يصل السودان إلى ما يستحقه من رخاء وازدهار وتقدم.

    وقال ولي العهد السعودي، إن السعودية تهتم كثيرًا بأمن السودان واستقراره.

    وأكد "بن سلمان" أن النظام الإيراني لم يحترم وجود رئيس الوزراء الياباني ضيفًا في طهران، وهجم على ناقلتي نفط إحداهما كانت عائدة لليابان.

    وكان ولي العهد قال، إن المملكة العربية السعودية لن تتردد في التعامل مع أي تهديد للشعب السعودي وسيادته ووحدة أراضيه ومصالحه الحيوية.

    وتابع "بن سلمان"، أن المملكة لا تريد حرباً في المنطقة.

    وتعرضت ناقلتي نفط "نرويجية ويابانية" لهجوم في خليج عمان، صباح يوم الخميس، وهو الحادث الذي أدانته عدة دول حول العالم، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا اللتان اتهمتا إيران بالمسؤولية عن الهجوم.

    محمد بن سلمان السعودية إيران اليابان طهران
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