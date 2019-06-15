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    ​كوريا الجنوبية تعثر على قارب صيد شمالي عالق قبالة سواحلها

    09:18 ص السبت 15 يونيو 2019
    ​كوريا الجنوبية تعثر على قارب صيد شمالي عالق قبالة سواحلها

    أرشيفية

    سول - أ ش أ:

    أعلنت السلطات الكورية الجنوبية اليوم السبت أنها عثرت على قارب صيد كوري شمالي في المياه الكورية الجنوبية قبالة الساحل الشرقي، ويجري التحقيق مع أفراد طاقمه.

    ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، في نسختها الإنجليزية، عن مسئولين قولهم إن القارب الذى كان يحمل 4 من أفراد الطاقم، عثرت عليه سفينة صيد كورية جنوبية صباح اليوم.

    ويفترض المسئولون أن القارب الكوري الشمالي قد انجرف عبر الحدود البحرية الفعلية بين الكوريتين بسبب مشكلة في المحرك، ويحقق الجيش وخفر السواحل في الحادث.

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    قارب صيد كوريا الشمالية كوريا الجنوبية سول السواحل الكورية الجنوبية

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