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اكتشاف قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية بوسط برلين

05:23 م الجمعة 14 يونيو 2019
اكتشاف قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية بوسط برلين

الشرطة الألمانية - أرشيفية

برلين (د ب أ)

أعلنت الشرطة الألمانية بالعاصمة برلين اليوم الجمعة أنه تم اكتشاف قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية بالقرب من ميدان "ألكسندر بلاتس" وسط برلين أثناء أعمال بناء هناك.

وذكرت الشرطة على موقع "تويتر" اليوم إنه تم العثور على القنبلة التي تزين مئة كيلوجرام على حافة شارع "ديركزن شتراسه" و"فولتارشتراسه".

وأضافت أنه من المقرر نزع فتيلها اليوم أيضا، موضحا أنه يتم اتخاذ الاستعدادات اللازمة لذلك في محيط منطقة العثور على القنبلة خلف مركز التسوق الشهير ببرلين "ألكسا".

وتابعت الشرطة الألمانية في تغريدتها على موقع "تويتر" أنه من الممكن توقع إغلاق للمنطقة المحيطة حتى الليل.

الشرطة الألمانية برلين ألمانيا قنبلة الحرب العالمية الثانية

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