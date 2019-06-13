ما مصير السيدة السعودية التي ظهرت في فيديو قصف مطار أبها؟

القاهرة – مصراوي:

استهدف الحوثيون مطار أبها الدولي السعودي بقذيفة استهدفت صالة الوصول، ما أسفر عن إصابة 26 شخصًا بينهم أطفال.

ونشرت المملكة، الخميس، مقطع فيديو مسجل من كاميرات المطار للحظات الاستهداف، وظهرت في المقطع امرأة ترتدي ملابس سوداء قبل أن تندلع النيران وتنهار أجزاء من المبنى بفعل الهجوم.

وكشفت صحيفة "سبق" السعودية مصير المرأة التي ظهرت في الفيديو وهي والدة للإعلامي السعودي بندر عطيف. ونقلت الصحيفة عن نجل السيدة (65 عامًا) تأكيده أنها والدته كانت تنتظر قدوم ابنها بعد عودتها من رحلة علاجية من مدينة جدة.

وقال عطيف: "والدتي كانت قادمة من جدة مع أخي وهو ضابط متقاعد، وتوقفوا عند البوابة النهائية للخروج من المطار".

وأضاف: "في هذه الأثناء ضرب المقذوف سقف الصالة التي تقف بها والدتي، لكن لطف الله شملها ورحمته عمتها، فنجت، وسارع أخي لدفعها بالعربة وخرجا من المطار، وتضررت مركبة أخي وتهشم زجاجها، ولم نخبر والدتي عن الحدث الجلل، وكانت حكمة أخي الأكبر حاضرة رغم أن الحادث مرّوع كما وصفه لنا".

واختتم قائلاً: "صمتنا حتى جاء اليوم الآخر وأخطرناها وكانت آمنة بقضائه وقدره وتتحسب على الحوثي الذي امتد عبثه على المطارات والأبرياء لأننا لو أخبرناها من وقتها بالمطار ربما تقلق وتحدث لها مضاعفات لا تحمد عقباها، ومادفعني للحديث هو شناعة هذا الهجوم الإرهابي الظالم، ومحاولة تعطيل حركة الطيران، لكن الحمدلله لم يسقط مدنيون".

واعترف الحوثيون المدعومين من إيران أنهم وراء عملية استهداف المطار السعودي، زاعمين أنهم أطلقوا صاروخ من طراز "كروز" على برج المراقبة بالمطار الدولي.

وشهدت المملكة حملة دعم دولية كبيرة وإدانة للفعل الذي أقدم عليه الحوثيون ضد المدنيين في السعودية، واعتبر البعض أن الاستهداف يرقى إلى جرائم الحرب.