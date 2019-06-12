مجلس الأمن الدولي يدين العنف في السودان ويطالب بوقفه فورا

نيويورك - (د ب أ):

أدان مجلس الأمن الدولي بشدة ، الثلاثاء، أعمال العنف التي شهدها السودان مؤخرا ، ودعا إلى وقف فوري للعنف ضد المدنيين، في ظل تقارير عن قيام قوات الأمن بقتل العشرات من المتظاهرين السلميين هذا الشهر.

وأضاف المجلس في بيان صدر عقب اجتماع في نيويورك، جميع الأطراف المعنية بمواصل العمل من أجل التوصل إلى حل توافقي للأزمة التي تشهدها البلاد حاليا.

وشدد البيان على أهمية احترام حقوق الإنسان وضمان حماية كاملة للمدنيين وكذلك المساءلة والعدالة.