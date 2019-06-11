قطر وروسيا تتطلعان لزيادة حجم التبادل التجاري بينهما بـ 6 أضعاف بحلول 2020

الدوحة - (د ب أ):

أعلن سفير روسيا في الدوحة، نور محمد خلوف، اليوم الثلاثاء، أن قطر وموسكو لديهما الإمكانية لزيادة حجم التبادل التجاري بينهما بأكثر من ست مرات بحلول عام 2020، لما يصل إلى نصف مليار دولار.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عنه القول إن "حجم التبادل التجاري بين البلدين ينمو ببطء ولكن بثبات".

وأشار إلى أنه "بنهاية عام 2018، ارتفع حجم التبادل التجاري بنسبة 4ر7% ليصل إلى 7ر78 مليون دولار"، منوها بأن "لدى البلدين فرص حقيقية لزيادة حجم التبادل التجاري بحلول عام 2020 إلى 500 مليون دولار".

وأضاف السفير الروسي أن الدوحة وموسكو يربطهما تعاون مثمر في مجالات الطاقة والبناء والسياحة والزراعة والصناعة والثقافة والرياضة والتعليم، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن قطر واحدة من أكبر المستثمرين في الاقتصاد الروسي من بين دول الخليج.

وكان خلوف أعلن أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يستعد لزيارة روسيا خريف العام الجاري.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد تلقى دعوة في مارس الماضي لزيارة الدولة الخليجية، وأعلن وزير الخارجية سيرجي لافروف قبول بوتين للدعوة.