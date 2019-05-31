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    لبنان: القبض على 8 إرهابيين من تنظيم داعش وإحالتهم إلى القضاء

    09:17 م الجمعة 31 مايو 2019
    لبنان: القبض على 8 إرهابيين من تنظيم داعش وإحالتهم إلى القضاء

    الجيش اللبناني - أرشيفية

    بيروت (أ ش أ)

    أعلن الجيش اللبناني إلقاء القبض على 8 عناصر من تنظيم (داعش) الإرهابي، عقب تسللهم إلى الأراضي اللبنانية عبر الحدود المشتركة مع سوريا، قبل تنفيذهم عمليات عدائية في الداخل اللبناني.

    وذكرت مديرية التوجيه بقيادة الجيش اللبناني – في بيان لها اليوم – أن الإرهابيين الثمانية شكلوا "خلية إرهابية" تابعة لتنظيم داعش، وأن جهاز مخابرات الجيش تمكن من رصدهم وإلقاء القبض عليهم في مناطق متفرقة من البلاد، وإحالتهم إلى القضاء العسكري بوصفه جهة الاختصاص بالتحقيق والمحاكمة.

    وأوضحت أن العناصر الإرهابية كانوا قد تسللوا إلى الأراضي اللبنانية خلسة إثر تضييق الخناق عليهم في الداخل السوري.

    ويتولى القضاء العسكري اللبناني، وفقا للقانون، النظر في قضايا الإرهاب، حيث تقوم النيابة العامة العسكرية بإجراء التحقيق مع العناصر الإرهابية التي يتم ضبطها بمعرفة الأجهزة الأمنية والعسكرية، في حين تباشر المحكمة العسكرية الدائمة محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم الإرهاب.

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    تنظيم داعش لبنان الجيش اللبناني سوريا الإرهاب

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