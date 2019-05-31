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وكالة الطاقة الذرية: إيران ملتزمة بالقيود الأساسية للاتفاق النووي

05:25 م الجمعة 31 مايو 2019
وكالة الطاقة الذرية: إيران ملتزمة بالقيود الأساسية للاتفاق النووي

إيران

القاهرة – مصراوي:

ذكر التقرير الربع سنوي الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة يوم الجمعة، إلى أن إيران بقيت ضمن الحدود الرئيسية لأنشطتها الذرية التي حددتها في اتفاقها مع القوى الكبرى.

وقال التقرير الذي أرسل إلى الدول الأعضاء في الوكالة والذي استعرضته رويترز، إن إيران بقيت في أغطية على مواد بما في ذلك المستوى الذي تقوم به بتخصيب اليورانيوم ومخزونها من اليورانيوم المخصب.

وتعهدت إيران بالحد من برنامجها النووي في صفقة مع القوى العالمية في العام 2015 مقابل رفع العقوبات الدولية عن طهران، إلا أن الولايات المتحدة انسحب من الاتفاق قبل عام وأعادت فرض العقوبات.

وتقول طهران إنها لا تزال ملتزمة بالاتفاقية على الرغم من الانسحاب الأمريكي، رغم أنها هددت قبل ثلاثة أسابيع بزيادة برنامجها لتخصيب اليورانيوم إذا لم تجد الدول وسيلة لحمايتها من تأثير العقوبات الأمريكية.

إيران الاتفاق النووي وكالة الطاقة الذرية الأمم المتحدة

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