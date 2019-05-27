السعودية تدين تفجيرا بالموصل العراقية

الرياض - (د ب أ):

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها للتفجير الإرهابي الذي استهدف سوقًا في مدينة الموصل بجمهورية العراق، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب العراقي الشقيق مع التمنيات بسرعة شفاء المصابين، مجددا التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية العراق الشقيقة ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف،بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

كانت خلية الإعلام الأمني في العراق قد اعلنت أمس الأحد مقتل خمسة مواطنين وإصابة ثمانية آخرين في تفجير سيارة مفخخة بسوق شعبية في محافظة نينوى.

ولم تعلن أية جهة المسؤولية عن التفجير ، ولكن خلايا تنظيم داعش مازالت تنشط في العراق رغم اعلان في نهاية عام 2017عن القضاء على التنظيم عسكريا في العراق.