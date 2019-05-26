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    البيت الأبيض يرى أن كيم وترامب "متفقان" على عدم كفاءة جو بايدن

    07:32 م الأحد 26 مايو 2019
    البيت الأبيض يرى أن كيم وترامب "متفقان" على عدم كفاءة جو بايدن

    المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز

    (أ ف ب):

    أعلنت ساره ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض الأحد، أن الرئيس دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون "متفقان" على أن المرشح الديموقراطي جو بايدن غير كفوء.

    وجاء كلام المتحدثة تعليقا على تغريدة لدونالد ترامب نشرها السبت قال فيها إنه ابتسم عندما سمع أن وكالة الانباء الكورية الشمالية الرسمية وصفت جو بايدن ب"الشخص صاحب معدل الذكاء الضعيف".

    ووجه الصحافي شاك تود سؤالا الى المتحدثة ساندرز خلال برنامج "ميت ذي برس" على شبكة "أن بي سي" قال فيه "هل بالإمكان أن تشرحي لنا لماذا يتوجب على الأميركيين ألا يكونوا قلقين عندما يلتقي رأي رئيس الولايات المتحدة مع رأي ديكتاتور قاتل، بشأن نائب رئيس أميركي سابق؟".

    فأجابت ساندرز أن "الرئيس لا يتخذ موقفا" مؤيدا لرأي الزعيم الكوري الشمالي، "لكنني أعتقد أنهما يتفقان في تقييمهما لنائب الرئيس السابق جو بايدن".

    ويبلغ جو بايدن السادسة والسبعين من العمر وهو يتقدم في استطلاعات الرأي على جميع المرشحين الديموقراطيين الآخرين في السباق الى البيت الأبيض.

    وشن ترامب هجمات عدة على بايدن خلال الفترة الاخيرة، ونعته بألفاظ غير لائقة مثل "جو النعسان".

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    ساره ساندرز البيت الأبيض جو بايدن ترامب كوريا الشمالية كيم جونغ أون

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