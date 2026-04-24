إعصار قوي يضرب أمريكا.. دمار واسع للمنازل واستنفار بمحيط قاعدة عسكرية (فيديو)

كتب : مصطفى الشاعر

12:22 م 24/04/2026

إعصار قوي يضرب أوكلاهوما الأمريكية

اجتاح إعصار قوي ولاية أوكلاهوما الأمريكية، مُخلّفا وراءه دمارا واسعا شمل اقتلاع أسطح المباني وإسقاط أعمدة الكهرباء، مما دفع فرق الطوارئ للهرع نحو المجتمعات الريفية القريبة من قاعدة "فانس" الجوية العسكرية لإنقاذ المحاصرين.

دمار في مدينة إنيد

أكدت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية، يوم الخميس، مرور الإعصار عبر أجزاء من مدينة "إنيد"، التي يقطنها نحو 50 ألف نسمة شمال الولاية، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وأظهرت مقاطع فيديو جرى تداولها عبر الإنترنت عمودا هوائيا يتحرك بسرعة هائلة ويُلامس الأرض، مما أدى إلى تدمير كامل لعدد من المنازل السكنية وتحويلها إلى أنقاض.

عمليات إنقاذ وإصابات

أفاد مكتب مأمور مقاطعة جارفيلد بـ"عدم تسجيل وفيات حتى اللحظة"، مع رصد إصابات طفيفة فقط بعد ساعات من مرور العاصفة.

وفي سياق متصل، أكدت شرطة المدينة وجود تقارير أولية عن أشخاص محاصرين داخل منازلهم المتضررة، فيما تواصل السلطات عمليات التفتيش من منزل إلى آخر للاطمئنان على سلامة السكان في الأحياء الأكثر تضررا.

تضامن رسمي وقلق عسكري

من جانبه، دعا حاكم أوكلاهوما، كيفن ستيت، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، للصلاة من أجل مجتمع "إنيد" الذي تضرر بشدة.

وتُثير هذه الأضرار الجسيمة القلق نظرا لقربها من قاعدة "فانس" الجوية، التي تقع في مقاطعة جارفيلد على بُعد نحو 129 كيلومترا شمال مدينة أوكلاهوما سيتي.

ومع انحسار العاصفة، تبدأ مدينة إنيد رحلة شاقة لتقدير حجم الخسائر المادية وتضميد جراح المتضررين، في وقت تضع فيه تقلبات الطقس العنيفة وسط الولايات المتحدة تحت ضغط دائم.

