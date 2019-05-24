جونسون: يجب أن تنفذ بريطانيا "بريكست" في أكتوبر باتفاق أو بدون

لندن (أ ش أ)

أكد وزير الخارجية البريطاني السابق والقيادي بحزب المحافظين بوريس جونسون، اليوم الجمعة، أن المملكة المتحدة يجب أن تنسحب من الاتحاد الأوروبي بنهاية أكتوبر المقبل؛ سواء باتفاق مع بروكسل أو من دون اتفاق.

وأعلن جونسون، خلال مؤتمر في سويسرا، عن موقف متشدد فيما يخص "بريكست" بعد ساعات من إعلان رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي اعتزامها الاستقالة من رئاسة الحكومة والحزب، الشهر المقبل.

وقال، حسب ما نقلت عنه صحيفة "التليجراف" البريطانية على موقعها الإلكتروني، "سنترك الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، باتفاق أو بدون"، موضحا أنه قد يحاول التفاوض على اتفاق انسحاب أفضل مع بروكسل قبل أن يمضي قدما في مسار الخروج دون اتفاق إذا اقتضت الضرورة.

وأضاف "سيكون لدى قائد جديد الفرصة لفعل الأشياء بشكل مختلف ويكون لديه زخم الإدارة الجديدة".

وأعلنت تيريزا ماي، اليوم، اعتزامها الاستقالة من زعامة حزب المحافظين ورئاسة الحكومة في 7 يونيو المقبل، بعد 3 سنوات من الكفاح لأجل الوصول لاتفاق مع أوروبا بشأن "بريكست" يرضي حكومتها وحزبها وأغلبية نواب البرلمان، لكن دون جدوى.

ويعد جونسون أبرز المرشحين لخلافة ماي في زعامة الحزب والحكومة بنهاية يوليو المقبل، لكنه سيلقى منافسة من نحو 20 سياسيا آخرين من الحزب، أبرزهم وزير الخارجية الحالي جيرمي هانت، الذي كان أول من أعلن اعتزامه خوض السباق ، ومن المتوقع أيضا أن يلحق به كل من وزير "بريكست" دومينيك راب، ووزير البيئة مايكل جوف، ووزير الداخلية ساجد جاويد.

فيما ذكرت صحيفة "الجارديان" أن السباق على خلافة ماي يبدو كاختبار لموقف كل مرشح من مسألة "بريكست"، ويتخذ جونسون موقفا حازما في الخروج من التكتل الأوروبي في الموعد النهائي المحدد.