ترامب: توصل الولايات المتحدة والصين لاتفاق تجاري أمر ممتاز

القاهرة - مصراوي:

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تطلعه لرؤية نظيره الصيني شي جين بينج في قمة العشرين المنعقدة يومي 28 و29 يونيو المقبل بمدينة أوساكا اليابانية.

وقال الرئيس الأمريكي في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن الاقتصاد الأمريكي في حالة ازدهار متواصل.

وأشار ترامب، إلى أنه في حالة توصل الولايات المتحدة لاتفاق تجاري مع الصين فهذا أمر ممتاز، ولكن إذا لم يتم التوصل لاتفاق فـ "لا بأس" بهذا أيضًا.

وأكد ترامب، على أنه التزم بمشروعه الانتخابي والوعود التي قطعها خلال حملته الانتخابية.