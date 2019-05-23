كولومبيا تطلب مساعدة المجتمع الدولي في مواجهة أزمة المهاجرين الفنزويليين

بوجوتا - (د ب أ):

دعا وزير الخارجية الكولومبي، كارلوس هولمز تروخيو، الأربعاء إلى حشد أكبر لدعم المجتمع الدولي في الوقت الذي تكافح فيه بوجوتا من أجل مواجهة ثاني أكبر موجة لتدفق المهاجرين في العالم.

وقال تروخيو في بيان: "اليوم لدينا مليون و296 ألفا و552 فنزويليا في البلاد، أي ثاني أكبر مجموعة من المهاجرين في بلد واحد بعد السوريين في تركيا، لكننا أيضا الأسرع في العالم من حيث الوصول إلى هذه الأعداد المرتفعة".

وأضاف الوزير أنه مع استمرار تدهور الوضع الإنساني في فنزويلا ، "يستمر تدفق الهجرة في التزايد".

وقال: "في المتوسط ، يدخل أكثر من 63 ألف شخص البلاد كل يوم ، ويبقى 2500 شخص".

ودعا تروخيو إلى "حشد أكبر" للمجتمع الدولي ، مشيرا إلى أن الأعداد الكبيرة من المهاجرين تتطلب موارد أكبر.

كما دعا إلى زيادة التضامن والعمل السياسي ، وكذلك فرض المزيد من العقوبات لتهيئة الظروف المناسبة لسقوط حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولا مادورو.

وشهدت فنزويلا أزمة اقتصادية وسياسية هائلة في عهد مادورو ، الذي فاز بفترة ولاية ثانية في انتخابات قاطعتها معظم أحزاب المعارضة قبل عام.

واعترفت عشرات الدول ، بما فيها كولومبيا ، بزعيم المعارضة خوان جوايدو كرئيس مؤقت لفنزويلا منذ يناير الماضي.