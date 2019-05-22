الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف مكة المكرمة بصواريخ باليستية

أبوظبي - (د ب أ):

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، عن استنكارها وإدانتها بأشد العبارات "محاولة الميليشيات الانقلابية الحوثية استهداف مكة المكرمة بصاروخ باليستي".

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات في بيان اليوم أن "محاولة استهداف أشرف بقاع الأرض خلال شهر رمضان الكريم يمثل اعتداءً آثماً على حرمة بيت الله الحرام، وتصعيدا خطيرا غير مسبوق وإفلاساً أخلاقياً لهذه الميليشيات، لافتاً إلى عدم وجود حدود دينية أو أخلاقية تردع هذه المليشيات المتمردة عن إجرامهم واستفزازهم لمشاعر المسلمين حول العالم".

وأشار البيان إلى أن "هذا الاعتداء وفي هذا الوقت بالذات يعكس ارتهان الميليشيات الحوثية لإرادة خارجية وتنفيذها لهذه الأجندات، وأن هذا العمل الآثم يهدف إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة وتقويض فرص السلام والمساعي الهادفة لتحقيقه في اليمن".

وأكدت دولة الإمارات "وقوفها التام إلى جانب السعودية ضد كل من يحاول أن يهدد أمنها أو يمس السلم والاستقرار على أراضيها" مشددة في الوقت نفسه على الارتباط العضوي بين أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة وأمن دولة الامارات.

وجددت دولة الإمارات، في ختام بيانها، "التزامها الثابت ضمن التحالف العربي الذي تقوده السعودية بتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن مدركة تمام الإدراك ارتباط هذا الهدف بأمن واستقرار المنطقة، وداعية المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف مثل هذه الاعتداءات الإرهابية التي تستهدف الأماكن المقدسة في السعودية".