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مقترح جديد لتقريب وجهات النظر بشأن مجلس السيادة بالسودان

11:25 م الثلاثاء 21 مايو 2019
مقترح جديد لتقريب وجهات النظر بشأن مجلس السيادة بالسودان

المجلس العسكري السوداني

الخرطوم - (د ب أ):

طلب المجلس العسكري السوداني مهلة 48" "ساعة للتشاور حول مقترح تقدمت به قوى الحرية والتغيير وافقت بموجبه على أن تكون رئاسة مجلس السيادة عسكرية، مقابل أغلبية بسيطة للمدنيين بعضوية المجلس.

وقال مصدر بقوى إعلان الحرية والتغيير لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" أن قوى الحرية والتغيير اقترحت بنهاية جلسة التفاوض مع المجلس العسكري في الساعات الأولى من صباح الْيَوْمَ أن تؤول رئاسة مجلس السيادة للعسكريين، على ان تتكون عضوية المجلس من ست مدنيين وخمسة عسكريين ، لتصبح الغلبه للمدنيين وأشار إلى أن المجلس العسكري طلب "48" ساعة للتفكير والرد على المقترح.

وأكد المصدر أن قوى الحرية لن تتنازل نهائيا عن الأغلبية في المجلس السيادي وإن أبدت مرونة فيما يتصل بمنصب الرئاسة.

يذكر أن المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير فشلا ضمن عدة جلسات تفاوض في الوصول إلى اتفاق بشأن نسب المشاركة في مجلس السيادة.

المجلس العسكري السوداني السودان

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