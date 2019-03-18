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منفذ مجزرة نيوزيلندا اشترى 4 قطع سلاح من الإنترنت

06:16 ص الإثنين 18 مارس 2019
منفذ مجزرة نيوزيلندا اشترى 4 قطع سلاح من الإنترنت

مرتكب المذبحة

كرايستشيرش - (د ب أ):

قال صاحب متجر "جن سيتي" لبيع الأسلحة النارية في نيوزيلندا، إن براندون تارانت منفذ هجوم كرايستشيرش الإرهابي اشترى 4 قطع أسلحة نارية عبر الإنترنت.

وقال ديفيد تيبل إن تارانت اشترى 4 قطع أسلحة نارية وذخيرة من "جن سيتي"، لكنه أضاف أنه اشترى السلاح نصف الآلي من مكان آخر.

وأضاف تيبل "لم نرصد أي شئ غير عادي بشأن حامل الترخيص".

وقال إن متجره كان يعمل وفقًا للقوانين الحالية ولديه طرق للتحقق من أن العملاء لا يقومون بتخزين الأسلحة والذخيرة.

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