تقارير: وفاة متظاهر ثان في مظاهرات الجزائر

الجزائر (د ب أ)

أفادت تقارير إخبارية بالجزائر، بوفاة أحد المتظاهرين متأثرا بإصابة بليغة تعرض لها إثر سقوطه من مركبة في مدينة حاسي مسعود الغنية بالنفط جنوبي البلاد.

وكان المتظاهر يشارك في المسيرة السلمية المناهضة لتمديد حكم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الجمعة.

وكشفت صحيفة "الخبر" في موقعها الرسمي، أن الضحية حسان غانم، يبلغ 20 عامًا، ويسكن بالمدينة الغنية بالبترول.

وأوضحت الصحيفة أن الضحية جرى نقله على جناح السرعة إلى مشفى مدينة حاسي مسعود لتلقي العلاج، إلا أن جهود الطاقم الطبي لم تتكلل بالنجاح بسبب مضاعفات الإصابة البليغة التي تعرض لها ليلفظ أنفاسه الأخيرة بالمشفى.

وتعد هذه الوفاة الثانية، منذ انطلاق الحراك الشعبي في الجزائر في 22 فبراير الماضي، بعد وفاة أحد المتظاهرين في العاصمة الجزائرية خلال مسيرة في مطلع الشهر الجاري.