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    القوات العراقية تدمر موقعا لداعش وتقتل 9 إرهابيين في كركوك

    10:10 م الخميس 14 مارس 2019
    القوات العراقية تدمر موقعا لداعش وتقتل 9 إرهابيين في كركوك

    أرشيفية

    بغداد (أ ش أ)

    أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم الخميس، تدمير موقعا لتنظيم "داعش" الإرهابي بداخله تسعة عناصر بكركوك.

    وقالت الخلية في بيان نقلته قناة ( السومرية نيوز) العراقية - إنه وفق معلومات استخبارية لجهاز مكافحة الإرهاب و بالتنسيق مع القوات الجوية العراقية وطيران التحالف الدولي تم تدمير الموقع الخاص لعناصر داعش الإرهابية في منطقة وادي أبو خناجر وبداخله مجموعة إرهابية مكونة من تسعة إرهابيين ، من بينهم الإرهابي المدعو خالد عربيد ، مشيرة إلى أن هذه المجموعة كانت تنفذ عمليات إرهابية تستهدف المواطنين ضمن حدود مدينة كركوك.

    وتابع:" أنه عثر داخل الموقع على حقيبة تحتوي على 20 هاتف موصلة بعبوات ناسفة".

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    القوات العراقية العراق تنظيم تنظيم داعش الإرهاب كركوك

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