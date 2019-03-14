القوات العراقية تدمر موقعا لداعش وتقتل 9 إرهابيين في كركوك
بغداد (أ ش أ)
أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم الخميس، تدمير موقعا لتنظيم "داعش" الإرهابي بداخله تسعة عناصر بكركوك.
وقالت الخلية في بيان نقلته قناة ( السومرية نيوز) العراقية - إنه وفق معلومات استخبارية لجهاز مكافحة الإرهاب و بالتنسيق مع القوات الجوية العراقية وطيران التحالف الدولي تم تدمير الموقع الخاص لعناصر داعش الإرهابية في منطقة وادي أبو خناجر وبداخله مجموعة إرهابية مكونة من تسعة إرهابيين ، من بينهم الإرهابي المدعو خالد عربيد ، مشيرة إلى أن هذه المجموعة كانت تنفذ عمليات إرهابية تستهدف المواطنين ضمن حدود مدينة كركوك.
وتابع:" أنه عثر داخل الموقع على حقيبة تحتوي على 20 هاتف موصلة بعبوات ناسفة".
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