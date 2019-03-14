نواب مجلس العموم البريطاني يصوتون اليوم على إرجاء الخروج من الاتحاد الأوروبي

لندن - (د ب أ):

يصوت أعضاء مجلس العموم البريطاني اليوم الخميس على إمكانية إرجاء خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، وذلك بعدما رفضوا أمس الخروج من التكتل من دون اتفاق.

وقدمت الحكومة مقترحا بإرجاء الخروج، المقرر في 29 من مارس الجاري، إلى 30 يونيو، إذا ما وافق النواب على الاتفاق الذي تفاوضت عليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي، قبل الأربعاء القادم.

وكان النواب رفضوا الاتفاق بأغلبية كبيرة في تصويتين سابقين، إلا أن ماي حذرت من أنه في حال عدم الموافقة عليه، فإنه ستكون هناك حاجة لإرجاء الخروج لفترة أطول، ما يعني أنه سيتعين المشاركة في انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة في مايو المقبل.

وقالت رئيسة الوزراء :"لا أعتقد أن هذه ستكون النتيجة المرجوة... إلا أن على المجلس تحمل تبعات القرارات التي يتخذها".

وكانت رئيسة الوزراء مُنيت بهزيمة مريرة أخرى الليلة الماضية عندما دعم المشرعون تعديلا عابرا للأحزاب لمقترح حكومي، رافضين بذلك الخروج من الاتحاد الأوربي دون اتفاق في أي وقت.

وكان المقترح الحكومي الأصلي يستبعد الخروج من الاتحاد من دون اتفاق في التاسع والعشرين من مارس، إلا أنه كان يترك الاحتمال مفتوحا.