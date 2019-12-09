مستشار ديمقراطي: ترامب أفرج عن المساعدات لأوكرانيا بعد انكشاف خططه

واشنطن - (د ب أ)

تستمتع اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، اليوم الاثنين إلى أدلة في قضية اتهام الرئيس دونالد ترامب بالتقصير من محامين ديمقراطيين وآخر جمهوري من لجنة الاستخبارات واللجنة القضائية.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء بأن النواب سيستمعون إلى شهادة المستشار الديمقراطي بلجنة الاستخبارات دان جولدمان والمحامي الديمقراطي باللجنة القضائية باري بيرك، بينما سيتحدث المحامي ستيفان كاستور لصالح الجمهوريين في اللجنتين.

وقال جولدمان إن ترامب أفرج عن المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا في سبتمبر بعدما انكشفت الحقيقة مضيفا :"بحلول أوائل سبتمبر، كان مخطط الرئيس يتكشف".

وتابع إنه في التاسع مع سبتمبر، أعلنت لجان الاستخبارات والإصلاح والشؤون الخارجية بمجلس النواب عن تحقيق بشأن جهود ترامب ومحاميه الخاص رودي جولياني في أوكرانيا.

وفي نفس اليوم علمت لجنة الاستخبارات أن مسرب معلومات تقدم بشكوى قبل نحو شهر فيما يتعلق بهذه القضية وأن إدارة ترامب كانت تحجبها عن الكونجرس.

وأوضح جولدمان أن "البيت الأبيض كان مدركًا لشكوى مسرب المعلومات لعدة أسابيع".

وقال إن ترامب ألغى قرار وقف المساعدات يوم 11 سبتمبر "في مواجهة تدقيق متزايد من الشعب والكونجرس، وببساطة تم ضبط نشاط الرئيس ترامب، لذلك أفرج عن المساعدات".

وتابع "منذ بدء التحقيق، لم يبد الرئيس أي ندم أو اعترف بأن طلبه لتدخل دولة أجنبية في انتخاباتنا هو خطأ".

وأضاف جولدمان أن ترامب "لم يتوقف عن" سعيه للضغط على أوكرانيا قائلاً: "لا يزال هو وعملاؤه يسعون لتدخل أوكرانيا في انتخاباتنا، متسببا في تهديد خطير لانتخاباتنا وأمننا القومي".