احتجاجات العراق : مقتل 460 مُتظاهرًا واصابة 20 ألف آخرين

بغداد- (د ب ا ):

أعلن علي البياتي عضو مجلس المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان في العراق، اليوم الجمعة، إن اجمالي حصيلة الضحايا في المظاهرات الاحتجاجية التي يشهدها العراق منذ انطلاقها في الأول من شهر اكتوبر وحتى اليوم بلغت 460قتيلا وأكثر من 20 ألف مصابا .

جاء ذلك في تصريحات ادلى بها البياتي لوكالة الانباء الالمانية (د. ب. ا).

وأضاف أن" عدد المعتقلين بلغ 2650 معتقلا ،اطلق سراح أغلبهم، غير أن مايقارب 160 اخرين لازالوا رهن الاعتقال".

واوضح البياتي " لدينا شكوى بمفقودين ومختطفين بحدود 23 شخصا أحيلوا جميعا للادعاء العام للتحقيق"

وتابع أن مسعفين اثنين قتلا، فيما يبلغ عدد المصابين من المسعفين 15 .

وبشان وقوع حالات طعن بالسكاكين طالت عدد من المتظاهرين قال «ان موضوع الطعن باستهداف المتظاهرين لازال غير مؤكد رسميا بالنسبة لمفوضية حقوق الانسان رغم وجود معلومات قوية حول ذلك".

يشار إلى أن العراق يشهد مظاهرات منذ بداية شهر أكتوبر الماضي، مطالبة بإجراء إصلاحات دستورية ووزارية وتوفير فرص عمل وإلغاء المحاصصة، وقد تخللتها مصادمات مع قوات الأمن.