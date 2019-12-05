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فرنسا: اشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين (فيديو)

05:47 م الخميس 05 ديسمبر 2019
فرنسا: اشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين (فيديو)

أرشيفية

القاهرة - (مصراوي)

تجددت الاشتباكات بين قوات الأمن الفرنسية، والمتظاهرين في باريس، اليوم الخميس، حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز".

ووقعت اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين ورجال الشرطة فى مدينتى بوردو وليون ، بينما يدعو المتظاهرين مؤيديهم للنزول إلى الشوارع لدعم تواجدهم، بالتزامن مع دعوات الإضراب عن العمل، احتجاجًا على قانون التقاعد الجديد.

وتشهد كذلك مدينة نانت غرب البلاد اشتباكات بين رجال إنفاذ القانون وعدد من المتظاهرين انتهى بإطلاق الشرطة للقنابل المسيلة لدموع، وتمكنت الشرطة من فرض سيطرتها على المكان.

واعتقلت الشرطة الفرنسية، 105 متظاهر في الذكرى السنوية الأولى لاحتجاجات السترات الصفراء المعارضة للحكومة الفرنسية.

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