بالفيديو.. ملكة بريطانيا تعاتب ابنتها بسبب عدم تحية ترامب

القاهرة - مصراوي:

نشر مغردون على موقع "تويتر"، مقطع فيديو يظره الملكة إليزابيث، ملكة بريطانيا، وهي تعاتب وتوجه ابنتها لتلقي التحية على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وظهر في الفيديو الأميرة آن، تقف في زاوية بعيدة عن ترامب وزوجته ملانيا، حتى أرشدتها الملكة لتلقي التحية على الرئيس الأمريكي.

من جهتها، اكتفت الأميرة آن (69 سنة) بهز كتفيها، ما أثار الكثير من التساؤلات وسط المتفاعلين مع المقطع.

واستقبلت ملكة بريطانيا الثانية وبعض أفراد الأسرة الملكية، مساء الثلاثاء 3 ديسمبر، زعماء دول حلف الناتو في قصر باكنغهام بلندن.

ومن بين الحاضرين كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب مع قرينته ميلانيا، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان مع زوجته أمينة. وجاء اللقاء على هامش قمة حلف الناتو في لندن.

Juuust want to point out in this clip...The Queen is ‘scolding’ Princess Anne who is noticeably absent from the royal receiving line. Watch her shrug: pic.twitter.com/FmMP5TyKWS