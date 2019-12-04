أكثر الكلمات إنتشاراً

شعبان عبدالرحيم التعديل الوزاري حركة المحافظين سد النهضة ممالك النار أسعار الذهب الطقس عزل ترامب

بالفيديو.. ملكة بريطانيا تعاتب ابنتها بسبب عدم تحية ترامب

08:06 م الأربعاء 04 ديسمبر 2019
بالفيديو.. ملكة بريطانيا تعاتب ابنتها بسبب عدم تحية ترامب

الملكة إليزابيث

القاهرة - مصراوي:

نشر مغردون على موقع "تويتر"، مقطع فيديو يظره الملكة إليزابيث، ملكة بريطانيا، وهي تعاتب وتوجه ابنتها لتلقي التحية على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وظهر في الفيديو الأميرة آن، تقف في زاوية بعيدة عن ترامب وزوجته ملانيا، حتى أرشدتها الملكة لتلقي التحية على الرئيس الأمريكي.

من جهتها، اكتفت الأميرة آن (69 سنة) بهز كتفيها، ما أثار الكثير من التساؤلات وسط المتفاعلين مع المقطع.

واستقبلت ملكة بريطانيا الثانية وبعض أفراد الأسرة الملكية، مساء الثلاثاء 3 ديسمبر، زعماء دول حلف الناتو في قصر باكنغهام بلندن.

ومن بين الحاضرين كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب مع قرينته ميلانيا، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان مع زوجته أمينة. وجاء اللقاء على هامش قمة حلف الناتو في لندن.

الملكة إليزابيث دونالد ترامب امريكا بريطانيا

الخبر التالى:

مبعوث أمريكي يتوجه لأفغانستان لإجراء محادثات سلام
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:مباشر| الزمالك 2 - 0 الشرقية.. فرجاني يُسجل الثاني