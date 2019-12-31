إجلاء السفير الأمريكي وموظفي السفارة في بغداد إثر الاحتجاجات أمامها

القاهرة- (وكالات):

نقلت وكالة رويترز الإخبارية عن مسؤولين بالخارجية العراقية أنه جرى اجلاء السفير الأمريكي وموظفي السفارة في بغداد، اليوم الثلاثاء، إثر الاحتجاجات التي قام بها بعض المتظاهرين اعتراضاً على قصف القوات الأمريكية لمواقع مليشيات تدعمها إيران.

أفاد شهود عيان بأن محتجين أضرموا النار بإحدى بوابات السفارة الأمريكية في بغداد، بعد قيام احتجاجات اعتراضاً على سلسلة الغارات التي استهدفت منشآت قيادة وتحكم تابعة لكتائب حزب الله العراقية، أحد أبرز الفصائل الموالية لإيران في الحشد الشعبي، الذي يعد جزءا من القوات العراقية وتخضع بعض فصائله لهيمنة إيرانية.

أعلنت الحكومة العراقية، أمس الاثنين، أن الضربات الجوية الأمريكية تدفعها إلى "مراجعة العلاقة" مع الولايات المتحدة.

أفادت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بأن وزير الخارجية مايك بومبيو أجرى الليلة الماضية اتصالات هاتفية منفصلة مع كل من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تركزت حول القصف الأمريكي لمواقع لكتائب حزب الله التابعة للحشد الشعبي العراقي في كل من العراق وسوريا.

وذكرت الوزارة أنه تم خلال الاتصالات الإعراب عن بالغ القلق إزاء الهجمات التي تشنها الكتائب الموالية لإيران ضد قوات التحالف في العراق.