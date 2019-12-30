بوتين: يجب على روسيا وألمانيا تعزيز التعاون بينهما

موسكو - (د ب أ)

ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الاحتفال بمناسبة مرور 75 عاما على الانتصار على ألمانيا النازية يمثل فرصة لتحسين العلاقات مع برلين.

ونقل الكرملين عن بوتين قوله اليوم الاثنين إنه متفائل إزاء عام 2020 بأن يساهم في تعزيز التعاون بين البلدين مستقبلا في قضايا مُلحة، موضحا أن هذا يتعلق بمصالح بين ألمانيا وروسيا وشؤون دولية أيضا.

وبحسب البيانات، بعث بوتين بخطاب تهنئة بمناسبة العام الجديد للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، والذي ذكّر فيه بمشروعات بين البلدين، وكذلك الشراكات التي تجمع البلدين في مجالات البحث العلمي والتعليم على وجه الخصوص.

ويعتزم بوتين إحياء الذكرى السنوية الخامسة والسبعين للانتصار على ألمانيا النازية في التاسع من مايو عام 2020 بمشاركة قادة دول من كافة أنحاء العالم، وذلك بتقديم أكبر عرض عسكري في تاريخ روسيا في موسكو.

وتحتفل روسيا سنويا منذ عام 1945 بذكرى الانتصار في "الجبهة الشرقية للحرب العالمية الثانية"، والتي أودت بحياة نحو 27 مليون شخص في الجانب السوفيتي.

يُذكر أن تحقيقات حول مقتل مواطن جورجي في برلين أدت إلى توترات دبلوماسية مؤخرا بين موسكو وبرلين في خضم شبهات بتورط جهات روسية في عملية الاغتيال.

وطردت ألمانيا دبلوماسيين روسيين اثنين بزعم أن السلطات الروسية لم تتعاون بما فيه الكفاية في التحقيق. وردت روسيا بالمثل حيث طردت دبلوماسيين ألمانيين اثنين.