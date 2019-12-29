"عمل خسيس".. طعن 5 أشخاص في هجوم على منزل حاخام يهودي بنيويورك

نيويورك (د ب أ)

تعرض 5 أشخاص لطعن في هجوم على منزل حاخام يهودي خلال احتفال "حانوكا" -عيد الأنوار- في بلدة بولاية نيويورك الأمريكية مساء السبت، وفقا لما أوردته وسائل إعلام محلية.

وذكرت شبكة "سي بي إس نيويورك" الأمريكية أن رجلا دخل المنزل في بلدة مونسي وقام بطعن العديد من الأشخاص بمنجل.

وتقع مونسي في منطقة تتبع حركة الحاسيديم اليهودية في مقاطعة روكلاند على بعد حوالي 40 كيلومترا شمال مدينة نيويورك.

وفر المهاجم المشتبه به في سيارة، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام محلية عن شهود عيان.

وأُلقي القبض علي الرجل لاحقا في حي "هارلم" بنيويورك وتم اقتياده إلى الحبس، حسبما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن مسؤولي الشرطة.

ووصف حاكم ولاية نيويورك، أندرو كومو الحادث بأنه "عمل خسيس وجبان"، وقال إنه أصدر تعليمات للقوة المتخصصة في مكافحة جرائم الكراهية بالولاية لإجراء تحقيق بشكل فوري، وذلك في بيان تم نشره على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).

وقال فرع مكافحة الإرهاب التابع لشرطة نيويورك عبر صفحته على تويتر إنه يراقب التقارير عن كثب.

وقالت المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس، إنها "منزعجة جدا" من الوضع، مضيفة "ليس هناك أي تسامح مع أي نوع من أعمال الكراهية وسنواصل مراقبة هذا الوضع المروع".

وذكرت شرطة كلاركستاون إن رجال الشرطة وصلوا إلى مكان الحادث للمساعدة فيما وصفوه "بالجريمة المروعة".

ويتم فرض إجراءات أمنية مشددة في مدينة نيويورك القريبة، في أعقاب موجة من الهجمات على الأشخاص اليهود التي يبدو أنها ذات دوافع مناهضة للسامية.

وتضم نيويورك واحدة من أكبر الجاليات اليهودية في العالم.