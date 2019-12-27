مبعوث بوتين للشرق الأوسط يبحث مع سفير مصر بموسكو الوضع في ليبيا

موسكو - (د ب ا):

بحث مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوجدانوف، مع السفير المصري في موسكو إيهاب نصر، الأوضاع في ليبيا واليمن.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان نقلته وكالة سبوتنيك اليوم الجمعة: "دار النقاش حول القضايا الملحة في أجندة الشرق الأوسط، مع التركيز على الوضع في ليبيا واليمن. كما تطرق الدبلوماسيان إلى الجوانب العملية لزيادة تعزيز العلاقات الودية الروسية المصرية والتفاعل الفعال ضمن البرامج الدولية".

وسبق أن أوردت وسائل إعلام أن حكومة الوفاق الوطني الليبية وجهت طلبًا رسميًا إلى تركيا بتقديم دعم عسكري، وتحديدا دعم جوي وبحري وبري لصد تقدم قوات المشير حفتر قائد ما يسمى الجيش الوطني الليبي.

يذكر أن شعبة الإعلام الحربي للجيش الليبي أعلنت، اليوم، سيطرة القوات المسلحة الليبية على طريق المطار بطرابلس.